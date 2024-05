Mihhail Kõlvart märkis, et esiteks on otseselt vale Lauri Läänemetsa süüdistus, et Jana Toom on asunud kaitsma Kremli režiimi ja Moskva patriarhi. «Jana Toom vahendas Pühtitsa kloostrile õigusabiteenust. See oli kloostrile vajalik olukorras, kus siseministeerium oli ise palganud advokaadibüroo Ellex Raidla nõustama ministeeriumi MPEÕKi staatuse ja õigusliku seisundiga seotud küsimustes,» sõnas Mihhail Kõlvart. «Olgu rõhutatud, et MPEÕK ega Pühtitsa klooster ei ole oma sõnade ega tegudega näidanud toetust patriarh Kirilli sõnadele Vene-Ukraina sõja küsimuses.»