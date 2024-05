Toila vallas lõõmava maastiku- ja metsapõlengu kustutamine võib kesta terve nädala

Esmaspäeval kell 10.14 teatati suitsust Ida-Virumaal Alutaguse vallas Konsu külas. Kell 13.33 leiti põlenguala. Tuul puhus metsa poole ja oli oht metsapõlenguks. Juurdepääs põlengukohale oli raskendatud. Öösel kustutustööd peatati. Täna kustutustööd jätkuvad ja tule levik on liikunud Toila valla Konju küla aladele. Põlenguala on suurenenud enam kui 8 hektarile. Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik ning tuli on levinud metsa.