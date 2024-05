Tsahkna: Venemaa plaan nihutada merepiiri on absurdne

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on meedia vahendusel jõudnud avalikkuseni informatsioon Venemaa väidetavatest plaanidest nihutada ühepoolselt Läänemeres merealade piire. «Tegeleme asjaolude täpsema väljaselgitamisega, oleme selle osas ka tihedas suhtluses Soome ja Leeduga. Esmapilgul on tegemist absurdiga. Venemaa on ÜRO mereõiguse konventsiooni osaline ja ootame, et nende sammud on kooskõlas konventsiooniga.»

Välisminister lisas, et praegu ei saa välistada sedagi, et antud uudise näol on tegemist katsega tekitada segadust, mis on hübriidtegevuse üks vorm. «Meie ennast segadusse ajada ei lase, analüüsime kõiki võimalikke ja tegelikke samme ning seda valdkonda reguleerivat rahvusvahelist õigust põhjalikult ja koordineerime oma tegevusi liitlaste ja partneritega.»

Väljaanne The Moscow Times vahendas, et Vene võimud on otsustanud ühepoolselt muuta riigi merepiiri Leedu ja Soomega Läänemerel.

Vene kaitseministeeriumi koostatud dokumendi kohaselt kavatseb Venemaa oma siseveeks kuulutada osa Soome lahe idaosas asuvast akvatooriumist, samuti Kaliningradi oblastis asuvate Baltiiski ja Zelenogradski linnade lähistel.