KAARDID Venemaa provokatiivne plaan: merepiiride muutmine Soome ja Leedu arvelt

Väljaanne The Moscow Times teatas teisipäeva õhtul, et Venemaa kaitseministeerium on teinud ettepaneku muuta Läänemerel Soome ja Leedu merepiiride arvelt oma riigi merepiiri, kuid kolmapäeva lõuna paiku oli projekt riiklikust portaalist maha võetud.