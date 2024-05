«Minu käest küsitakse, kas valitsuses lepitakse homme kokku 175-miljoniline lisaeelarve. Vastus on, et see on vähetõenäoline, kuna viimase kahe nädala jooksul on pidevalt lisandunud valdkondi, mida «ei ole võimalik kärpida». Tänaseks oleme kokkuleppest kaugemal kui kaks nädalat tagasi,» kirjutab Tsahkna sotsiaalmeedias.

Tema sõnul on Eesti 200 nõus 175 miljoni eurose mõjuga lisaeelarvega, kuid kärbetesse peavad panustama kõik koalitsioonipartnerid. Lisaks märkis ta, et Eesti 200 on teinud ettepaneku riigieelarve kordategemiseks üle välja kärpe osas. «Oleme valmis selle ellu viima nii lisaeelarve kui ka järgmiste aastate eelarvete puhul,» kirjutas Tsahkna.

«Täna oleme aga jõudnud olukorrani, kus on tegeletud üle välja solidaarse kärpe asemel välistamispoliitikaga ning loetletud üha rohkem valdkondi, kust ei ole võimalik kokku hoida. Oleme valmis parandama lisaeelarvega käesoleva aasta positsiooni 175 miljoni euro võrra, millest algselt pidi kärbe moodustama üle 100 miljoni euro. See kärbe peab tabama eelkõige riigimajandamise kulusid,» rõhutas Tsahkna.

Tema hinnangul sellise suhtumisega riigi rahandust kontrolli alla ei saa ja Eesti 200 ei soovi seda teed minna.

«Eesti 200 on seisukohal, et lisaks kärpepoliitikale tuleb ellu viia ka majandust elavdavad meetmed, kuna meie majanduse seis on halb ning on vaja investeerida tootluse tõusu ning ekspordivõimete kasvu. Kahjuks ei ole valitsuskabinet neid majandusministri ettepanekuid seni arutanud,» nentis Tsahkna.

Eesti 200 valitsusministrid on valmis tegema oma osa eelarvekärbetest, kuid välistamispoliitika tulemusel moodustab hariduse, teaduse, majandust elavdavate meetmete ja välisministeeriumi panus kärpesse juba poole vajaminevast kogumahust, mis ei ole sisuliselt vastuvõetav.

«Valitsuskoalitsioon peab kokku leppima, et vajalikud kärped viiakse ellu, nii et kõik koalitsiooni osapooled panustavad võrdselt. Samuti peame kohe kokku leppima järgmise aasta üle välja kärpeprotsendi, mis Eesti 200 arvates võiks olla 5 protsenti, välja arvatud kaitseinvesteeringud,» rõhutas Tsahkna.