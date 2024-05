Parempoolsed: keelatud annetustest valimisreklaamid tuleb eemaldada

Saadikud on varem väitnud, et nende Euroopa Parlamendi fraktsioonide kinni makstud sõnumid ei olnud reklaamid, vaid hoopis teavitus, inimeste harimine Euroopa teemadel. «Nüüd on asi selge - see ei olnud teavitus, see oli reklaam. Loodetavasti saab sellest aru ka Urmas Paet, kes veel mõne nädala eest selles küsimuses väljendatud muresid «mingiks suureks sogaks” nimetas,» märkis Perling.