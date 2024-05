Kaja Kallase jaoks on oluline lisaeelarve tehtud saada ning tema on kohtumisteks olemas.

Peaminister Kaja Kallas (RE) lükkas ümber arvamuse, et lisaeelarves ei jõuta kokkuleppeni, sest valitsusjuht on mõtetega Euroopas, ja sõnas, et sellisel juhul ei tegeleks ta ebapopulaarsete asjadega, nagu negatiivse lisaeelarve kokkupanemine.