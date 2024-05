Tema sõnul tuleb arvestada, et Venemaa püüab ühelt poolt tekitada Eesti elanikes hirmu ja tunnet, et nad pole kaitstud, ning langetada usaldust riigi institutsioonide vastu. «Teine pool on välispoliitiline, ja neid välispoliitilisi olukordi tuleb veel,» nentis Läänemets. «Peame iga kord asetama oma reaktsiooni ka sellesse konteksti, kuidas meie liitlased sellest aru saavad, mismoodi seda neile kuvatakse ja kas meil on võimekus seda üle rääkida või mitte. Me ei hakka ju ise tegema midagi, mis provotseeriks Venemaad, annaks võimaluse öelda ja näidata, et Eesti on kellegi teise territooriumi vetesse läinud ja seal midagi toimetab. Aga kui keegi proovib Eestile midagi teha, siis me ei lase sellel juhtuda.»