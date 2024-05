Turismi paigalseis ei lase hindadel inflatsiooniga samas tempos kerkida

Tallinna uudistanud Ameerika turistid on varmalt valmis ajakirjanikule kiitma vanalinna ilu, sõbralikke inimesi ja taskukohaseid hindu. Esimest korda Eestit väisanud Kim ja Ryan Forrestal ütlesid, et tulid Eestisse tuttavate soovitusel. «Olime teie riigist varem palju head kuulnud,» ütles Ryan.

Floridas pensionipõlve veetvad ameeriklased on maailmas palju ringi rännud, muu hulgas aastaid tagasi ka Lätis ja Leedus. Seekord Tallinnas viibides peavad nad meie hindu üllatavalt odavaks, aga eks nende päikselises osariigis ongi hinnatase hoopis teine. «Nii toit kui õlu on odavad. Oleme paar ööd vanalinna väikses, ent luksuslikus hotellis ja seegi on igati mõistliku hinnaga,» märkisid nad.