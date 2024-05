Reformierakonna Maardu piirkonna esimeheks valiti Aarne Veedla

Koosolekul otsustati, et piirkonnal on viieliikmeline juhatus, sh esimees. Lisaks piirkonna juhile osutusid Maardu piirkonna juhatusse valituks Helvi Arklinš, Vladislav Movrenko, Maksim Ignatenko ja Aleksei Saareväli.

«Eesti Reformierakonna meeskond on lubanud seista selle eest, et Maardu linna juhtimine oleks avatum ja asjatundlikum ning peame väga oluliseks, et et juba järgmistel kohalikel valimistel saaks Reformierakond kohti Maardu linnavolikogus,» sõnas Veedla.