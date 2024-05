Ukraina lastele mõeldud bussi osturaha kogunes mõne päevaga

Eesmärgiks seatud 7000 eurot annetati sisuliselt nelja päevaga. Projekti panustasid sadakond eraisikut ja üks mitme tuhande euro suuruse annetuse teinud ettevõte. «Natukese aja kohta päris kenasti. Eesti inimesed hoolivad lastest ja olen kogu aeg öelnud, et nad on üldiselt tublid ka selles suhtes, mis puudutab Ukraina ja ukrainlaste toetamist. Väga suur tänu kõigile,» ütles projekti eest vedanud Ants Erm, MTÜ Toeta Ukrainat üks juhte. Ta lisas, et annetuste hulk võimaldab lisaks planeeritud kulutustele osta bussile, juhul kui seda soovitakse, mõne tagavararehvi.

Starõi Sambiri linnavalitsuses kultuuri-, noorsoo-, spordi- ja turismiosakonda juhtiv Ihor Piho oli projekti tempokast kulgemisest kuuldes esiti sõnatu. «Super, super, super,» kostis Piho seejärel ja palus edastada suured tänusõnad Eestimaa inimestele, kes oma panuse nende kogukonna heaks andsid. «See toetus on eriti praegu meie laste ja noorte jaoks oluline. Loodan, et saame seeläbi edendada ka meie kahe riigi kultuurivahetust ja muidugi ootame esimesel võimalusel Starõi Sambirisse külla. Veelkord suur tänu. Eestlased on tõelised sõnapidajad sõbrad.»

Postimehe Eesti uudiste toimetuse juhi Georgi Beltadze sõnul õnnestus bussi ostuks vajalik raha kokku koguda hoolimata viimasel ajal sõjaväsimusest levivast pessimismist. «Avaldan meie ajakirjanikepundi nimel – mina, Margus Martin, Andres Einmann ja Raimo Kummer – suurt tänu annetajatele, kes leidsid võimalust ja uskusid meie ettevõtmisse. Ühtlasi oleme tänuvõlglased ka lugupeetud Ants Ermi ja tema MTÜ Toeta Ukrainat ees, kes võtsid meie abipalvet kuulda. Me ise teatavasti ei jaga mõhkugi abi jagamise maailmast, nüüd aga oleme grammi võrra siiski targemad, mis muidugi ei tähenda, et me hakkaks nüüd elukutset vahetama,» ütles Beltadze. «Kindlasti hoiame lugejaid-annetajaid bussi jõudmisest sihtkohta kursis, sest teame, et on õigustatud ootus, kuhu raha läheb ja tuleb olla hoolas sellega. Me usaldust murda ei taha ja Antsu abil soovimegi näidata, et on jätkuvalt MTÜsid, mida võib usaldada,» lisas ta.