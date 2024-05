Kuna välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) on välisvisiidil, asendas teda koalitsiooninõukogus haridus- teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200), kes nentis: «Seis on lahtine. Mulle tundub, et sotsid ei taha või pole valmis.»

Kui rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles eelmisel nädalal, et lisaeelarve on 95 protsendi ulatuses valmis, ja siseminister Lauri Läänemets (SDE) kinnitas veel esmaspäeval, et 90 protsenti on kokku lepitud, siis koalitsiooninõukogu lõppedes käegakatsutavat tulemust ikkagi polnud. Kõrvaltvaatajal on võimatu niimoodi ka hinnata, kui kaugel kokkulepe on, kas 90 või 50 protsenti või hoopis midagi kolmandat.

Kallas selgitab, et vaidlus käib peamiselt selle üle, kas kärpida püsikulusid või eelmisest aastast üle kandunud jääki. Kallas räägib, et Eesti 200 soovib püsikulude kärpimist. «Ülejäägiga mängides me petame ennast. Sellisel juhul oleme augustis sellesama küsimuse juures tagasi,» sõnas ta.