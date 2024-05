80 AASTAT TAGASI 1944. aasta mais algas eesti poiste värbamine lennuväe abiteenistusse

Lennuväe abiteenistusse värbamine Eestis

Esimene otsene viide tulevasest värbamisest lennuväe abiteenistusse pärineb 1944. aasta veebruarist, kui oli arutlusel noortejuhtidele kaitseteenistuse pikenduse andmine. Vabatahtlike värbamine lennuväe abiteenistusse algas 3. mail, kui Eesti Noorte peastaabi ülem Gustav Kalkun saatis ringkirja noortemalevate juhtidele, milles teatas, et lennuväe abiteenistusse on vaja 3000 poissi ja 200 tüdrukut aastakäikudest 1927 ja 1928. Soovituslik oli saksa keele oskus. Noortest pidi moodustatama eriüksus, kus toimunuks ka väljaõpe. Lennuväe abiteenistuse kestuse lõpptähtajaks arvati 15. november 1944. Koolikohustus säilis ja see pidi vajadusel läbi viidama sõjaväeosa juures.