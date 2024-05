VIDEO JA BLOGI Kaja Kallas kärpe-eelarvest: osati olid vaidlused maailmavaatelised

«Kokkulepete saavutamine on võtnud aega, kuid mitte liiga palju aega. Arutelud on olnud väga põhjalikud. Meil on valitsuses kolm erakonda kolme erineva maailmavaatega ja seetõttu ongi need vaidlused olnud sisuliselt ja ka paljuski maailmavaatelised, ütles Kaja Kallas, lisades, et valitsusel on plaanis saata negatiivne lisaeelarve riigikogu ette järgmisel nädalal.

Kallase sõnuk on korras rahandus oluline julgeoleku aspektist, kuid ka majanduse ergutamiseks. «Hea uudis on see, et tingimused majanduse kasvule pööramiseks on paranenud,» ütles Kallas.