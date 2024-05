Tallinna kesklinnas on palav nagu džunglis. Tallink City hotelli klaasseintelt peegeldub taevas säravast päikesest vastu tulekera. Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo tuleohutuskontrolli inspektorid Liina Valner ja Jana Aguraiuja ning Tallink City turvajuht Veiko Saks teevad neljatärnihotellis puhkuste hooaja eel ringkäiku. «Köögis on esmased tulekustutusvahendid olemas, sealhulgas rasvakustuti,» nendib Valner, viidates, et pisiviga nad siiski leidsid.