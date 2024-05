«Kuid suur puudujääk on just keskmaa õhutõrjest, sealhulgas Patrioti süsteemidest, mis oleksid võimelised ka ballistilisi rakette hävitama. Eesti hangib endale 2026. aastaks keskmaa õhutõrjesüsteemi IRIS-T. Kuid isegi, kui võtta arvesse NATO panus meie kaitsesse, on laskemoona vajadus siingi suurem, kui meie täna hankimas oleme. Samas tuleb tunnistada, et enamik Ukraina hävitatud Vene lennukitest ja helikopteritest on oma lõpu leidnud hoopis lennuväljadel – kaudtulega,» rõhutas Herem.

Keerulisem on Heremi sõnul aga kaitsta ennast lennukitelt sihtmärgist kuni 80 kilomeetri kauguselt heidetavate liugpommide vastu. Üldjuhul heidavad lennukid need pommid väljaspool maapinnal paiknevate õhutõrjevahendite tuleulatust ja pomme endid pole ukrainlastel tõrjuda õnnestunud. Nende pommide kaal on enamasti 250–500 kilogrammi ning Ukrainas on neid 2024. aastal kasutatud tuhandetes.

Kolmandasse gruppi võib kaitseväe juhi sõnul liigitada ballistilised raketid – Iskander, Kindzhal, Tsirkon, aga ka Kh perekonna raketid ja S300 maasihtmärkide pihta lastud õhutõrjeraketid. Neid on hävitatud oluliselt vähem. Ligi 6100st väljalastud raketist on hävitatud 419 ehk vaid seitse protsenti. Selle tabamisprotsendi viib eriti alla S300 ligi 2800 raketti, millest õhutõrje on tabanud vaid ühe protsendi. Nendel rakettidel on erinev laskeulatus. Enamasti on nende hävitamiseks kasutatud Patrioti süsteemi, mis kaitseb strateegilist taristut, kuid ei kata kaugeltki mitte tervet Ukraina territooriumi.