Eesti 200 peasekretär Igor Taro ütles, et eriarvamuste omamine poliitilistes küsimustes on igati normaalne, kuid avalikus meedias enda erakonna korduv ründamine ja maine kahjustamine ei ole aktsepteeritav, seda enam, et Izmailova näol on olnud tegu erakonna juhatuse ja riigikogu liikmega.

«Kolleegid on andnud talle korduvalt võimalusi enda realiseerimiseks meeskonna liikmena, aga nädala alguses keskkonnakomisjoni avalikule istungile järgnenud meediakajastustes ületas ta igasuguse kannatlikkuse ja heasoovlikkuse piiri. Kui erakonna eest vastutav juhatuse liige teatab avalikult, et kogu Eesti 200 poliitika ei vasta tema ootustele, siis on ilmselt mõistlik minna oma poliitilisi ambitsioone teostama kusagil mujal. Tajusime järgnevate päevade jooksul, et sarnane veendumus meeskonda lõhkuva käitumise suhtes on tekkinud ka paljude teiste liikmete seas,» ütles Taro.

Tema sõnul ei ole see esimene kord kogu Züleyxa Izmailova poliitilise karjääri vältel eri erakondades ja ka tema tegevuses Eesti 200 ridades eksida nende väärtuste vastu.

«Erakond on kui suur orkester, mis peab kokku kõlama, aga kui inimene ei suuda ega pea isegi vajalikuks tegutseda ühtse eesmärgi nimel, siis professionaalne poliitika nii ei toimi. Pidev enda kolleegidele vastanduv avalik aktivism saab ühel hetkel saatuslikuks,» ütles Taro.

Ta lisas, et Eesti 200 on noor erakond, taolised otsused on alati valulikud ega sünni lihtsalt, aga paratamatult on see osa iga organisatsiooni kasvamise protsessist.

«Soovime Izmailovale edu hingerahu leidmisel,» ütles Taro.