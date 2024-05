«Venemaa tegevus on järjekordne märk sellest, et Kremli jaoks on suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja piiride puutumatuse austamise põhimõtteid ühepoolselt tõlgendatavad. Nii see aga ei ole,» mainis Newell.

Ta kinnitas, et USA toetab Eestit Venemaa hukkamõistmisel. «Eesti piirid on NATO piirid. Tegevus, mis õõnestab meie kollektiivse julgeoleku kindlust, paneb muretsema kõiki NATO liitlasi, sealhulgas Ameerika Ühendriike,» rääkis Newell. «Tundub, et selle tegevuse eesmärk on provotseerida NATO liitlast ja edendada Kremli valepropagandat NATO kohta. Moskva tegutsemine, mille tunnistajaks me Ukrainas iga päev õudusega oleme, on vastuolus ÜRO põhikirja ja Helsingi lepetega. Tänapäeva maailmas pole sellel kohta.»