Kui juriidiliselt loetakse inimest täiskasvanuks enamikus riikides 18–20-aastaselt, ei tähenda see ometi, et inimene on ka vaimselt valmis täiskasvanute maailma astuma. Aga mis on need psühholoogilised tegurid, mille põhjal võiks aru saada, et inimene on küps täiskasvanu?