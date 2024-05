Vseviov Tšehhis: aeglased otsused Ukraina suunal on eluhinnaga

Kantsler tervitas Tšehhi laskemoona algatust ja nende jätkuvat silmapaistvat toetust Ukraina suunal, olles sellega, nagu Eestigi, maailmas esirinnas. «Samas on selge, et selle sõja võitmiseks peame me lisaks lahinguväljale murdma Venemaa võidutahte just Kremlis ning selleks peame jätkama Venemaale agressiooni hinna tõstmisega,» ütles Vseviov.