Pärnumaal sööstis välk otse lasteaia hoovi

Sünoptik Kairo Kiitsak jagas ühismeedias jäädvustust sellest, kuidas pilv-maa välk tabas täna õhtul Pärnu Mai lasteaia hoovis olevat katust. «Sellest linnulennult 600 meetri kaugusel sai välguga pihta ka Mai kooli hoovis olev kask,» ütles Kiitsak.

Sünoptik hoiatas, et juuni alguses äikesevihmad jätkuvad. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi võib lähipäevil samuti heitlikku ilma oodata.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal tuul puhanguline. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, on äikest, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal tuul puhanguline. Sooja on 19-25, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma ning on äikeseoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 11-17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja sadu on kohati tugev. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuhood harvenevad. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 19-24, tuulele avatud rannikul kuni 16 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ning võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Päeval on päikesepaisteline, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 18-24, tuulele avatud rannikul kohati 15 kraadi.