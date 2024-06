Alar Karis: «Mul on hea meel, et lähenemine, et meil ei peaks olema Ukrainale relvastuse andmisel piiranguid, saavad liitlaste ühiseks poliitikaks.»

«Kui ma jaanuari alguses ütlesin president Zelenskõiga kohtumisel, et meil ei peaks olema piiranguid Ukrainale relvastuse andmisel, sest sõjas on möödapääsmatu ka agressori sõjaliste objektide ründamine, et vaenlase vägesid nõrgestada, arvasid nii mõnedki, et Eesti pingutab üle,» kirjutas Eesti Vabariigi president Alar Karis oma sotsiaalmeediakontol.