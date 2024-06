Scholz: me kaitseme NATO territooriumi igat ruuttolli

«Kuna oht Venemaalt jätkub, siis otsustasime koos teiste liitlastega eelmisel aastal paigutada Balti riikidesse täiendavad üksused ja paigutada sinna tulevikus alaliselt terve brigaadi. See pööre julgeolekupoliitikas on vajalik, et näidata Venemaale: me oleme valmis kaitsma NATO territooriumi iga ruuttolli rünnakute eest,» toonitas Scholz.