Ukraina sõda röövis Maria Jufereva-Skuratovskilt riigi, mille puhul ta tundis, et see seisab tema seljataga. Hiljem viisid sõja järelmõjud ta doominoefektina Reformierakonda ning vaenujalale pikaaegsete kolleegidega Keskerakonnast. Kuidas see kõik juhtus?