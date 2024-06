ETTEVAATUST Pooltes Tartu ja Viljandi sõidukite kauplustes on müügil puudulikud tooted

«Peamisteks tuvastatud puuduseks oli tüübikinnituse märgistuse puudumine. Selliste toodete kasutamine avalikel teedel ei ole lubatud, kuna toode ei pruugi olla nõuetele vastav. Lisaks ei ole täpsemalt teada, kuidas toode on valmistatud ning kas seda on ka eelnevalt katsetatud,» selgitas transpordiamet sõidukite järelevalve üksuse juhataja Robert Rimm. «Tüübikinnituseta toodete müük ei ole keelatud, kui tootja on lisanud tootele, toote karbile, või tootega kaasas olevasse dokumentatsiooni info, mis välistab toote kasutamise liikluses.»

Tüübikinnitamata toodete kasutusotstarbe määrab tootja ehk enamasti on sellised tooted märgistatud sõnadega only for off-road use või not for use on public roads ning mõeldud kasutamiseks väljaspool avalikke teid.