OTSEPILT Riigikohus arutab avalikul istungil spaadele kehtinud koroonapiirangute õiguspärasust

Mustamäe Spa OÜ vaidlustas 2021. aasta juunis selle ajani kehtinud valitsuse üldkorraldused, leides, et need on nõuetekohaselt põhjendamata ning spaadele seatud piirangud ei olnud vajalikud ja riivavad liiga intensiivselt tema ettevõtlusvabadust.