Kahe päevaga on Euroopa Parlamendi valimistel hääletanud 57 271 valijat

Kõige aktiivsem hääletamisest osavõtt on olnud Tallinna linnas, kus on hääletamas käinud 8,8% valijatest. Järgnevad Tartu linn, kus on valimas käinud 8,6% valijatest ja Hiiu maakond, kus on hääletamas käinud 6,6% valijatest. Kogu Eesti peale kokku on hääletamas käinud 5,8 valijatest.