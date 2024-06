RMK juht Mikk Marran ütles pressiteate vahendusel, et RMK loobub edasikaebamise võimalusest. «See ei oleks mõistlik aja- ja rahalise ressursi kasutamine olukorras, kus RMK on juba mõnda aega tegutsenud põhimõttega, et kõik kestvuslepingud on avalikud,» põhjendas ta. «Saime õigusselguse teemal, mille võtsime ette oma klientide varem sõlmitud lepingute tingimustest kinnipidamise nimel. Kohus on oma sõna öelnud, leides, et riigivara müügi läbipaistvus siiski kaalub üles ärisaladuse kaitse.»