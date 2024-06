Keskerakonna meeleavaldusele tulid kohale ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) saadikud. EKRE ise kolmapäeval automaksu vastast meeleavaldust ei korralda, küll aga on Toompea lossi esine plats täna automaksu vastaste meeleavalduse jaoks tihedalt täis broneeritud. Kell 13 algab samas Isamaa meeleavaldus automaksu vastu.

Automaksu eelnõu on kolmapäeval riigikogu täiskogu istungil teisel lugemisel ja Keskerakond on selle esiemehe Mihhail Kõlvarti sõnul seisukohal, et sellega ei tohi edasi minna.

«Nii puuetega inimesed kui ka lasterikkad pered on põhiseaduse kohaselt riigi erilise hoole all. Seega olukorras, kus riik paneb automaksuga ühiskonna kõige haavatavamad grupid raskemasse seisu, kuid seejuures teisi sotsiaalseid meetmeid ei rakenda või need ei rakendu tõhusalt, on automaksu näol tegemist sellise põhiõiguse riivega, mis on põhiseadusega vastuolus,» rääkis Kõlvart.

«Keskerakond ei luba koalitsioonil Euroopa Parlamendi valimiste varjus automaksu vastu võtta,» lausus Kõlvart. «Eesti majandus on üheksa kvartalit järjest olnud languses ja Reformierakonna valitsus üritab maksutõusude ja kärbetega olukorda päästa. Mitmed rahanduse asjatundjad on kinnitanud, et lahendust otsitakse valest kohast ning raha tuleb võtta sealt, kus seda on. Esmalt tuleb ära jätta Reformierakonna tulumaksureform, mis läheb maksma 550 miljonit eurot ja kehtestada pankadele erakorraline kasumimaks. Uued tavakodanikele suunatud maksud vaid süvendavad perede toimetulekuraskusi,» lisas Keskerakonna juht.

Meeleavaldus algab kolmapäeval kell 11 Toompeal riigikogu ees. Keskerakond kutsub sellega ühinema kõiki inimesi ja organisatsioone, kelle hinnangul lööb automaksu kehtestamine kõige valusamalt suurperesid, maapiirkondi ning kõiki neid, kelle igapäevane iseseisev toimetulek sõltub liikumisvahendist.