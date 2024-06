Harju maakohus tunnistas USAle välja antud krüptoärimehe süüdi narkokuriteos

Kohus jõudis seisukohale, et Turõgini kinnipidamisel ja elukoha läbiotsimisel ei rikutud menetlusnorme ning kaitsja viibis kogu läbiotsimise ajal kohapeal. Seega on läbiotsimisel kogutud tõendid kohtukõlbulikud.

Turõgin end süüdi ei tunnistanud ja keeldus ütluste andmisest. Tõendeid selle kohta, et just nimelt Ivan Turõgin narkootilist ainet omandas ja valdas, kohtule ei esitatud. Kuid kuna tal oli juurdepääs nii seifile kui vannitoakapile, kust kokaiin leiti, siis ei ole eluliselt usutav, et ta selle olemasolust ei teadnud ning tal oli võimalus see hävitada. Seega tunnistas kohus ta süüdi üksnes kokaiini suures koguses hoidmises.