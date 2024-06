Vihmasadu jätkub ka lähipäevil

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lõunatuul 3-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja tuleb 6 kuni 12 kraadi, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood laienevad üle maa ida-kirde suunas, on äikest ja kohati on sadu tugev. Tuul pöördub järk-järgult edelasse, puhudes 5-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 7-14, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja tuleb 14 kuni 20 kraadi.