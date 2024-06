Aktused ongi Metsküla koolis pärastlõunati või õhtuti. «See on sellepärast nii, et siis saavad kõik lapsevanemad ja külalised tulla, keset päeva oleks see keeruline, sest aktus pole mõeldud ainult õpilastele ja õpetajatele, vaid lapsevanematele ka. Vahel on meil isegi nädalavahetusel olnud,» ütles Metsküla koolijuhataja Pille Kaisel. «Kooli lõpetajaid kuuendast klassist saavad sel juhul tulla õnnitlema ka sugulased kaugemalt.»