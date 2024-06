BRÜSSELI VAATED Europealinnas elav abielupaar eelistas Eesti ja Prantsuse valimisi Belgia omadele

Kui ütlen ühele Brüsseli kolleegile, et ei saa kohe Schumanisse ehk eurokvartalisse tulla, sest olen intervjuul Lakeni linnaosas, teatab ta mulle: «Ainus inimene, kellest ma tean, et ta elab Lakenis, on Belgia kuningas. Kas sa intervjueerid kuningat?»