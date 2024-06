Nursipalus kasvab müratase üle normi, kaitsevägi otsib lahendust

Tikerpuu rääkis, et Nursipalu harjutusvälja laienduse eesmärk on tõsta Eesti kaitseväe võitlusvõimet, milleks on vaja harjutada, et saada professionaalsemaks ning olla valmis igasugusteks olukordadeks. «Ma saan aru, et müra on häiriv ja kurnav,» tunnistas ta, «aga kahjuks nii on, et peame maksma seda hinda oma vabaduse eest.»