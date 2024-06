VIDEO Liisa Oviir: riigi palgal töötaja privaatkampaaniat poliitikule teha ei tohi

«Mis on silma jäänud, on see, kas vanast harjumusest või mõnel muul põhjusel unustatakse ära, et kampaaniat avalike vahendite arvelt teha ei tohi. Et avalikud vahendid on kõik, mis on riigieelarve vahendid ja kohaliku omavalitsuse, sh tegelikult ka inimene, kes teeb tööd riigi palga eest. Tema privaatkampaaniat poliitikule teha ei tohi. Seadus ütleb, et see on keelatud ja seda loetakse keelatud annetuseks,» selgitas Oviir.