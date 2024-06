Vaba Akadeemia loeng Miikael Lotman «Filosoofia kui mitte-teadus»

Filosoofia üks ajaloolisi ambitsioone alates antiigist on jõuda tõsikindla teadmise ehk episteme'ni, eristudes doxa'st ehk arvamusest. Loengus põhjendatakse, miks filosoofia loomus välistab selle ambitsiooni ning on seetõttu loomult ebateaduslik.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.