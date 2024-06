INIMESTEST AEGAMÖÖDA Uku. Professor Vainiku saabumine

Otsin Google’i abiga, kuidas professoriks saadakse. Et mitte terminites eksida... Ei leia täpset kirjeldust, aga leian hoopis uue sõna, mida esimest korda näen. Kas te teate, mis on teadmussiirdepõige? Teadmussiirdepõige on akadeemilise töötaja ajutine töötamine era- või avaliku sektori asutuses akadeemilise ametikoha säilimisega ülikoolis. See tähendab, et põike puhul on kindel fikseeritud periood, mille jooksul on töötaja positsioon ülikoolis ootel.