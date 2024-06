Reedel tuleb kuni 18 kraadi sooja

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest, hommikul sajuvõimalus suureneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, saartel valdavalt edela- ja lõunatuul 3-8 m/s. Sooja on 7-13 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Kohati sajab hoovihma, hommikul sajuvõimalus suureneb, võib olla äikest. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 9-12 kraadi

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu on intensiivne. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ida-Eestis puhub muutliku suunaga tuul 1-6, Lääne-Eestis valdavalt läänekaare tuul 3-9 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline, õhtul vaibub kõikjal. Sooja on 13-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest, õhtul sajuhood harvenevad. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 14-17 kraadi.