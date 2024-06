Pevkuri kinnitusel on selge, et Eestil on vaja laskemoonale raha juurde. «Selles pole mingit kahtlust, ma pole seda kunagi vaidlustanud,» rõhutas ta. «Aga kaitseväe juhataja [Martin Herem] esitas oma ettepaneku alles 1. juunil, esialgsed hinnangud alles juuni alguses. Sellest ajast oleme sellega intensiivselt tegelenud.»