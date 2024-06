Zelenskõi sõnul aitab uus sõjaline abi parandada olukorda rindel

«See pakett võimaldab varustada reservid ja brigaadid, kes on valmis, et nad annaksid võimaluse rotatsiooniks. Et need poisid, kes on lahinguväljal väsinud saaksid puhata ja väeosas saaksid taastuda. See on see, mida see pakett annab ja minu arvates on see kõige olulisem,» jätkas riigipea.