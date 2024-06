Isamaa annab Kadriorus presidendile üle automaksu vastu kogutud ligi 20 000 allkirja

Lugupeetud president Alar Karis, pöördumisele allakirjutanud paluvad Teil mitte välja kuulutada automaksu seadust. Leiame, et automaksu kehtestamine on ebaõiglane ja tänases majandusolukorras liigseks koormaks inimestele ja ettevõtetele.

Eesti on hajaasustusega riik, mis teeb auto omamise paljudele peredele hädavajalikuks. Just elukoht määrabki kõige rohkem, kui sagedasti autot kasutatakse. Automaksu kehtestamine on piirang eraomandile, takistab liikumisvabadust ning halvendab eriti lastega perede ja erivajadustega inimeste olukorda.