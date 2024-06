Kaitseväe diviisi staabiülema asetäitja operatsioonide alal rääkis, et lahingutegevus jätkub kogu rinde ulatuses intensiivsusega 80–90 Vene relvajõudude rünnakuga ööpäevas. «Venemaa on viimastel päevadel uuesti suurendanud oma pealetungi, et hoida initsiatiivi ja saavutada lähiajale seatud taktikalisi eesmärke,» ütles Märk, kelle sõnul on raskuspunkt Donetskis piirkonnas, kus venelaste pealetung jätkub endise intensiivsusega.