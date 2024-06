Narva jõest peeti kinni neli ebaseaduslikult piiri ületanud välismaalast

«See juhtum näitab selgelt, et piiriäärne kogukond ning iga lisa silma- ja kõrvapaar on abiks piiri valvamisel. Nii saime ka seekord operatiivselt tegutseda ning piiriületajad tabada tänu tähelepanelikule inimesele, kes kahtlast tegevust märgates kohe meid teavitas. Oleme kohalike elanikega igapäevases suhtluses ja vahetame vajalikku infot, üheskoos tagame selle, et meie riiki pääsevad üksnes need, kellel selleks õigus on,» sõnas piirivalvebüroo juht pressiteate vahendusel.