Kooli eksimuse avastanud ema võitles lapsele võimaluse saada sisseastumisvestlusele

Lapsevanem Aili Anton heidab mullu sügisel avatud Mustamäe riigigümnaasiumile (MURG) ette, et kooli juhtkond kutsus aprillis 9. klassi kümne aine keskmise hinde alusel vestlusele ainult kuussada õpilast, kuigi neid, kes olid märkinud MURG-i oma esimeseks valikuks, oli 984. See tähendab, et 384 õpilast ei saanud võimalustki kandideerida Mustamäe riigigümnaasiumisse, lausus Anton.