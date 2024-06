GALERII Eesti politseinikud viisid Ukrainasse 31 kasutatud ametiautot

Ta nentis, et Ukraina politseiautosid on sõja-aastatelt märkimisväärselt vähenenud ning ka varem ei olnud olukord sõidukitega seoses kiiduväärt. «Ukraina politsei sõidab Nõukogude tehnikaga, mis on aastakümneid vana. Praegusest sõidukipargist rohkem kui 50 protsenti on vanemad kui kümme aastat. Sellise sõidukipargiga on väga keeruline turvalisust tagada.»