NÄDALA VASTAJA Jaak Valge tunneb end peale EKREst välja viskamist kergendatult

Kuidas pärast tormilist nädalat nädalavahetusele vastu lähete?

Mis saab edasi – kas tuleb uus erakond?

Vastan poliitiku kombel: see on täiesti võimalik. Aga vastus oleks ka mittepoliitiku puhul sama: nii ongi. Eks me teeme lähiajal rea ajurünnakuid. Mina tahaksin, et uue erakonna nimi oleks Valge Jõud. Igaks juhuks lisan, et see on nali.