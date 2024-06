Peaminister Kallas osaleb Šveitsis toimuval Ukraina rahutippkohtumisel

«Ukraina rahuvalem, mille keskmes on Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse täielik taastamine, on Eesti vaates ainuke rahuplaan, mis tagab õiglase ja kestva rahu Ukrainale,» vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo Kallase sõnu.

Peaministri kinnitusel on oluline ka see, et Šveitsis saavad kohtuda partnerid üle maailma ja avaldada ühiselt toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele.