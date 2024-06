«Kuulusin kümme aastat Eesti Konservatiivsesse Erakonda, mis oli pikk ja huvitav teekond. Allamäge hakkas see erakond kõndima juba lühidal võimul oleku ajal, mil paiguti – minu hinnagul – tegeleti mitte kõige olulisemate küsimustega. Ka Jaak Madisoniga oleme hilisematel aastatel olnud 90 protsenti ühel leheküljel ning heas läbisaamises. Ta on teinud Brüsselis suurepärast tööd, mida tunnustavad isegi poliitilised vastased,» kirjutas Maksimov ja tõdes, et USA asjus on neil samas erimeelsusi, kuigi see on ka teistel eelnimetatutel.