Ehkki kandideerijate hulgas on veel ära märgitud Laneman ja Jeeser, siis mõlemad on tänaseks teatanud, et on erakonnast lahkunud. Äriregistrist nähtub, et 15. juuni seisuga on erakonna nimekirjast läinud ka Puustusmaa ja 16. juuni seisuga Suurkask.