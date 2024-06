ANALÜÜS Keda peetakse tõenäolisteks uuteks Euroopa juhtnägudeks?

Helsingin Sanomat aga leiab, et Kallase võimalusi kahandab Mark Rutte. Pikaajalise Hollandi peaministri tõusmist järgmiseks NATO peasekretäriks peetakse praeguse seisuga väga tõenäoliseks. Rutte on aga nii nagu Kallas liberaal ja see võib Soome lehe hinnangul tähendada, et teiste parteiperede silmis saaksid eurovalimistel ränga kukkumise teinud liberaalid Euroopa tasemel liiga laialdaselt esindatud.

Itaalia ajaleht La Repubblica leiab, et kõrge esindaja koht võiks sobida hoopis nende peaministrile Giorgia Melonile. Selle idee laiem kontekst on Itaalia rahulolematus, et ühtki nende riigi esindajat pole kõrgete kohtade favoriitide seas. Samas räägib Meloni vastu see, et tema Fratelli d'Italia erakond kuulub Euroopa Konservatiivide ja Reformistide parteiperesse, mis ei ole osa nn suurest koalitsioonist.